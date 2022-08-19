Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında satılan tezgahtan 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalan hırsız, aracıyla pazara satmaya götürürken jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyü mevkiinde D-30 karayolu kenarında Ş.Ç. (35) isimli şahsa ait seyyar tezgahından yaklaşık 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, sarımsakları çalan kişinin İ.Y. (40) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.Y., 37 AAU XXX plakalı aracıyla çaldığı sarımsakları pazara satmaya götürdüğü esnada suçüstü yakalandı.

Taşköprü'de İ.Y. isimli şahsın çalmış olduğu yaklaşık 80 kilogram Taşköprü sarımsağı, 37 AAU XXX plakalı araçta yakalandı. Araçtan çuvallar içinde indirilen sarımsaklar, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi İ.Y. ise, gözaltına alındı.