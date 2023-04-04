Yol kenarındaki toprak yığınına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan tır, toprak yığınına çarptı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan tır, toprak yığınına çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada tırın imi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.