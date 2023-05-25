Yol kontrolünde uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolleri sırasında çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine piyasaya sürmek amacıyla uyuşturucu getirildiğini tespit etti. Bunun üzerine N.U. isimli şahsın aracı, Jandarma Yol Kontrol esnasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 626 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince N.U. isimli şahıs gözaltına alındı.