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Yol şantiyesinde servis şoförlüğü yapan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yol şantiyesinde servis şoförlüğü yapan Rıfat Baş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yol şantiyesinde servis şoförlüğü yapan Rıfat Baş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesinde yapımı devam eden yol şantiyesinde servis şoförlüğü yapan Rıfat Baş, plakası ve markası öğrenilemeyen kendisine ait araç ile seyahat ettiği sırada Ödemiş mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Kazada Küre Etibant'tan emekli olan Rıfat Baş hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

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