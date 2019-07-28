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Yola dökülen mıcır sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde asfaltlama çalışmaları kapsamında yola serilen mıcır, sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Kurban Bayramına kısa bir süre kala Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu-Araç karayolunda asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında karayolları ekipleri tarafından yola mıcır serildi. Mıcır dökülen yolun silindirle sıkıştırılmaması ve ziftleme yapılmaması araçların sürüş güvenliğini tehdit ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi güçlükle ve risk altında giden sürücüler yolun bir an önce ziftlenmesini ve silindirle sıkıştırılmasını istedi.

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