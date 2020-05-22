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Yola serilen çekicinin halatına takılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’da yola serilen çekicinin halatını görmeyerek motosikletiyle giderken takılan Ali İmik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da yola serilen çekicinin halatını görmeyerek motosikletiyle giderken takılan Ali İmik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Cide'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde motosikleti kullanan 20 yaşındaki Ali İmik, Saraçlı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte ilerlerken karşıdan karşıya çekilmiş halata takılarak yaralanmıştı. Kazanın ardından boyun kısmından yaralanan Ali İmik, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.


Ağır yaralanan Ali İmik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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