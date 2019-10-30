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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu-Bozkurt karayolunda yolcu otobüsü ile tomruk yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık mevkisinde Murat K. (40) idaresindeki 05 NC 444 plakalı yolcu otobüsü ile Sadık B. (46) yönetimindeki 37 AAB 315 plakalı tomruk yüklü tır çarpıştı. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan Hatice Düzenli (36), Selahattin (40) ve Berkcan Tuncel (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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