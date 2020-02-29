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Yolda kayan otomobil şarampolde devrildi: 2 yaralı

Kastamonu’da Daday-Eflani Karayolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kastamonu'da Daday-Eflani Karayolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani karayolunda Orhan D. (43) yönetimindeki 34 RNV 35 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi. Kazada aynı araç içinde bulunan Hasan D. (88) ve Rahmiye K. (64) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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