Yolda yürürken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Kastamonu'da yolda yürüdüğü sırada fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, İsmailbey Mahallesi'ndeki Turan Topçuoğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Korkmaz yolda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.