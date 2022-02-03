Yolda yürüyen kediyi aracıyla ezdi, arkasına bile bakmadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yolda yürüyen kediyi ezen araç sürücüsü durdurmadan yoluna devam etti. Kedinin ezildiğine tanık olan bir vatandaşın da olaya tepki göstermeden yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Rasim Karaduman'a ait kediyi, sokakta seyir halinde olan hafif ticari araç ezdi. Kediyi ezen sürücü, aracını durdurmadan yoluna devam etti. Bu esnada yolda yürüyen ve ezilen kedinin yanından geçen başka bir vatandaş ise kediye bakmadan yoluna devam etti. Kedinin Rasim Karaduman, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi. Rasim Karaduman, sürücünün kediyi görmediğini iddia ettiğini söyleyerek, olay karşısındaki duyarsızlığın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

“Hiç durmadan kediyi ezdikten sonra basıp gidiyor”

Kedilerin üç kardeş olduğunu ve kardeşlerden bir tanesini aracın ezdiğini söyleyen Rasim Karaduman, “Yaşanan olaydan dolayı ister istemez üzülüyoruz. Bizi bu olayda en çok üzen video kayıtlarına baktığımızda sanki bilinçli olarak kediyi ezmiş gibi görünüyor. Kimsede bu şekilde bilinçli yapmaz diye düşünüyoruz. Hadi kediyi ezdin, üzerinden geçtin, insan bir aracını durdurur, bakar ne olmuş diye. Belki hayvanın kolu kırıldı, belki bacağı kırıldı veteriner hekime götürmen gerekiyor. Hiç durmadan kediyi ezdikten sonra basıp gitmen bir anlan ifade etmiyor. Ben 30 yıldır araç kullanıyorum, herkesin başına bir şey gelebilir. Kazayla insan ölebilir. Gidip kediyi ezen şahsı buldum, tanıdık simalardan bir arkadaş çıktı. Sorduğumuzda bana söylediği kelime ben görmedim diyor. Sen direksiyondasın kardeşim, görmeme gibi bir durumun olamaz. Eğer sen ezdiğin kediyi görmüyorsan ben bunda art niyet ararım. Eğer gerçekten görmediysen de o direksiyona çıkmayacaksın. Burası mahalle arası, çocuklar oyun oynuyor” dedi.

"Bu insanların duyarsızlığı beni çok etkiliyor"

Durum karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirten Karaduman, “Diyecek bir şey bulamıyorum. İki gündür dengemiz bozuldu. Bu sefer kediler hastalandı, veteriner var ilçemizde, gece veteriner hekimi buraya getirtip serumlarını bile taktırdım, muayenelerini yaptırdım, aşılarını yaptırdım. Kendi evimizin halkı gibi bu şekilde bakıyorduk. Yapılacak bir şey yok, söylenecekte bir şey yok. İçimizde kanayan bir yara, bu insanların duyarsızlığı beni çok etkiliyor. Tamam bu olay olmuş ama insan bir durur, bakar ama sen kedinin üzerinden göz göre göre geçip hiç durmadan basıp git. Sonrasında da 'ben görmedim' de. Böyle bir şey yok” diye konuştu.