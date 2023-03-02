İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan cip tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkan cipin tarlaya uçması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkan cipin tarlaya uçması neticesinde 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 55 AGT 044 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada cip sürücüsü Hasan S. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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