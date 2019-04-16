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Yoldan çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Soğuksu Mevkisinde yol yapım çalışmalarına malzeme götüren kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Soğuksu Mevkisinde yol yapım çalışmalarına malzeme götüren kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Soğuksu Mevkisinde F.S. idaresindeki 60 NS 755 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü F.S. yaralandı. Yaralı sürücü F.S, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun Cide'de yol yapımında çalıştığı ve buraya malzeme getirdiği öğrenildi.

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