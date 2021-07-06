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Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde Diphan mevkiinde yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu.

Kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Araç-Kastamonu yolu Diphan mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampolde ağaçlara takılarak durabilen kamyonet, hurdaya dönerken araçta bulunan iki kişi de yaralandı. Kazada sıkışan iki kişi, Araç İtfaiye Acil Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralanan şahıslar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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