İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan kamyonet tarlaya uçtu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan kamyonet tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 JVE 73 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 50 metre yüksekten tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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