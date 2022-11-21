İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kastamonu'nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Kerim Ç. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldo.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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