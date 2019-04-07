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Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kastamonu-Karabük karayolundan yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Gökceçat köyü Kızılcalar mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 EL 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde büyük oranda maddi hasar oluşurken, Melek Ş. (38) ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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