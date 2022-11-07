Yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.