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Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde merkeze bağlı Örencik köyü mevkiinde Mehmet Ali Topal (57) yönetimindeki 37 DS 195 plakalı otomobil, yoğun sisin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Topal ile araçta yolcu olarak bulunan Sefa Topal (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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