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Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Aziz Alptekin (54) idaresindeki 37 HE 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Balçıkhisar köyü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aziz Alptekin ile birlikte yolcu olarak bulunan Ramazan Alptekin, Melek Alptekin (52) ve A.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

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