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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Daday-Eflani karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani karayolu Aktaştekke Köyü Meyre Mevkisinde 26 yaşındaki Ahmet A. idaresindeki 61 HF 964 plakalı Opel marka otomobil, Daday istikametinden Eflani istikametine seyir halindeyken aracı yola serilen mıcıra kaptırması sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada yaralan Ahmet A, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

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