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Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BA 5820 plakalı Volkswagen marka otomobil, Çayırcık köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, güvenlik önlemleri alarak kaza yapan aracı bulunduğu yerden kaldırılmasını sağladı.

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