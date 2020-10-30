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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Kastamonu-Daday karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Daday ilçesine seyir halindeki Ahmet Aslan (29) yönetimindeki 37 AR 467 plakalı Renault marka otomobil, Hacımuharrem köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya uçtu. Yol kenarındaki ağaca da çarpan otomobil, adeta ikiye ayrılırken araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleriyle jandarma ekiplerinin çabası sonrasında sürücü Ahmet Aslan, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Aslan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de, kaza yerine gelerek olası bir yangının önüne geçmek için aracın sigorta ve aküsünü kapattı.


Öte yandan aracın çarpması nedeniyle ağaçların da yıkıldığı görülürken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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