İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 10 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 10 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Ericek köyü yolu üzerinde Mustafa Dimici idaresindeki 37 SK 440 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Dimici (49) ile yolcu olarak bulunan Süleyman Bıçakcı (62) ve Yaşar Gökçe (41), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ve jandarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Uçurumdan ambulansa kadar taşınan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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