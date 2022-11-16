Yoldan çıkan pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Tosya-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünden Tosya istikametine seyir halinde olan Taci Damgacı (67) idaresindeki 37 KG 758 plakalı Nissan marka pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada pikap sürücüsü Taci Damgacı (67) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.