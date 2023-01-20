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Yoldan çıkan tırın dorsesindeki soğan çuvalları tarlaya saçıldı: 1 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan soğan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da yoldan çıkan soğan yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Tırın dorsesindeki soğan yüklü çuvallar ise tarlaya saçıldı.


Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü Kuruçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen soğan yüklü tır, yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi. Tırın yan yatan dorsesindeki soğan yüklü çuvallar ise tarlaya saçıldı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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