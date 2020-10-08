İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, 50 metrelik tarlaya yuvarlandı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, 50 metrelik tarlaya yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a gitmekte olan Niyazi Akça (56) idaresindeki 34 DZV 19 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayva köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik tarlaya yuvarlandı. Kazada araçta bulunanlar çevreye savrulurken yaralan sürücü Niyazi Akça ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Akça (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak çevredeki vatandaşlarında yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.


Uçurumdan çıkartılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.