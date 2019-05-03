Yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Ankara'ya giden Bayram Dur (38) yönetimindeki 06 PTK 64 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolunda Dere mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü Bayram Dur (38) ile yanında yolcu olarak bulunan Hamdi Olgun (38), Kemal Olgun (45) ve Çicek Copcu (35) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde incelemede bulundu.