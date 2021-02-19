Yolları kapalı olan köylerdeki hastalar, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Esenyurt köyünde KOAH hastası Emrullah Kancaoğlu, Şeyhömer köyünde ise karın ağrısı şikayeti olan 96 yaşındaki Zehra Çalık, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) yardım istendi. Paletli kar aracıyla hastalara ulaşan AFAD ekiplerine UMKE ekipleri de destek verdi. Ekipler, Emrullah Kancaoğlu ve Zehra Çalık'ı evlerinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Kancaoğlu ve Çalık, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yine İnebolu ilçesine bağlı Bayıralan köyünde görme kaybı ve baygınlık geçiren 80 yaşındaki Müyesser Salcıoğlu'nun ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerinden destek istedi. Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, Müyesser Salcıoğlu'nu evinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. İnebolu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Müyesser Salcıoğlu, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.