Yollarının yapılması için kendi imkanlarıyla parke taşı alan köylüler yardım istedi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yollarının yapımı için kendi imkanlarıyla topladıkları para karşılığında parke taşı satın alan köylüler, yetkililerden aldıkları parke taşlarının yollarına döşenmesini istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Musa köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinden Velioğlu köyüne ulaşımın sağlandığı 1,5 kilometrelik yolun yapımı için para toplayarak kendi imkanlarıyla kilit parke taşı satın aldı. Aldıkları parke taşının yola döşenmesi için görüşmeler yapan ve sonuç alamadıklarını söyleyen köylüler, yetkililerden yardım istedi. Aldıkları parkelerin yol kenarında atıl bir durumda kaldığını belirten köylüler, kış mevsiminde bozuk durumda olan yoldan ulaşım sağlayamadıklarını ifade ederek parke taşlarının döşenmesini istedi.

“Dişimizden artırarak topladığımız paralar ile aldığımız 3 bin 265 metrekare parke kilit taşının yola işlenmesini istiyoruz”

Cide ilçesine bağlı Musa köyünde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Çar, “Biz, Musa köyünün genci ve yaşlısı ile bir araya gelerek köyümüzün Velioğlu köyü çıkışından Musa mevkii mahallesine kadar bozuk olan 1,5 km yolumuzun yapımı için 2022 yılı Şubat ayında İlçe Kaymakamı ile görüştük. Parke taşı yapılması için görüşme yaptık. Biz, ‘köylü olarak imkanlarımız ölçüsünde alabildiğimiz kadar parke kilit taşı alalım, sizler de nakliyesi ile diğer giderleri karşılar mısınız' diye Kaymakamımıza söyledik. Kaymakam bey de, ‘tamam, siz taşı alın gerisi bana ait' dedi. Bizler, bütün köylü bir araya gelerek para toplayıp 1 kilometre yolumuzun yapımına yetecek kadar parke kilit taşı aldık. Ayrıca halen bin metrekarelik parke taşımızın nakliyesini de yapamadık. Kastamonu'dan aldığımız taşlar, Kaymakamlık kanalıyla Kastamonu İl Özel İdaresine ait kamyonlarla köyümüze peyderpey getirildi. Ancak bu arada bize yolumuzu yapmak için söz veren önceki Kaymakamımız, Düzce iline tayin oldu. Yeni gelen Kaymakamımızla bu durumu görüştük. Kaymakamımız olumlu yaklaştı ama bu iş ile ilgili ödenek olmadığından dolayı yapamayacaklarını, çok uzun bir zaman alabileceğini söyledi. Köyümüze 1 metreye yakın kar yağıyor. Eğer bu yola dökülen taşlar işlenmez ise yolun taşlarla daraldığından kış aylarında kar mücadelesi olamayacağından olsa bile bütün parke taşları yolun sağına soluna dağılarak kaybolacaktır. Yolumuz, kar nedeniyle ulaşıma kapalı kalacaktır. Bir hastamız olduğu zaman araba çalışamayacağından can kaybına neden olacaktır. Biz köylü olarak dişimizden tırnağımızdan artırarak topladığımız paralar ile devletimize yardımcı olmak için aldığımız 3 bin 265 metrekare parke kilit taşının kış başlamadan yola işlenmesini istiyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Yüksel Acar ise “Parke taşları buraya döşenmek üzere döküldü. Kanal kapandı. Yarın bir gün üzerine kar yağacak. Şu anda bile bu aralardan zar zor geçiyoruz. Herhangi bir vasıta kış mevsiminde nasıl geçecek bu yoldan? Yolun yapılmasını istiyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Muammer Çar ise kış mevsiminde yollarının kapandığını belirterek, “Eğer bu satın aldığımız parke taşları bu şekilde kalır yollarımız bu şekilde kalırsa kesinlikle kışın ne bize greyder gelecek, ne de dozer gelecek. Yolumuz kapalı kalacak. En az 3 ay yolumuz kapalı kalacak. Yollarımız yol olmaktan çıkacak. Yetkililerden bu taşların döşenmesini ve yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Biz taşları kendi imkanlarımızla aldık, bizlere işçiliğini çok görmesinler” şeklinde konuştu.