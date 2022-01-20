İhlas Haber Ajansı

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Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastaya için ekipler seferber oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastaya iş makinesi ile ulaşıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastaya iş makinesi ile ulaşıldı.


Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 27 kilometre uzakta bulunan Atabeyli köyünde yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Sarul rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yoğun kar yağışı sebebiyle sağlık ekipleri köye ulaşamayınca Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi. İl Özel İdaresi iş makinesi operatörlerinin yaklaşık 2 saat süren mücadele ile köye ulaştı. İş makinesiyle yolların açılması sonrasında, hasta iş kamyonetle köy yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hasta yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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