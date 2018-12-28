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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'ya bağlı Araç İlçesi İğdir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftlikte çalışan Bozkurt ilçesi Ortasökü Mahallesi nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki Yüksel Yusuf, yolun karşısına geçmek istediği sırada İbrahim A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza mahalline 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi ambulansla Araç Rafet Vergili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adama otomobili ile çarpan İbrahim A., ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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