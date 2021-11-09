İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçmek isterken ölüme böyle gitti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş, hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk'e çarptı. Hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza anı kamerada


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, Metin Öztürk'ün bir vatandaş ile birlikte yolun karşısına geçtiği görülüyor. Hızla gelen otomobil, Öztürk'e çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile Öztürk, metrelerce sürükleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.