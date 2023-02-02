Yüksek kesimlere yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak kartopu oynadı.

Kastamonu'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Cide ilçesinde kar yağışı sebebiyle bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaydı. Yolda kalan ve kayan araçların imdadına ise jandarma ve polis ekipleri yetişti. Bazı aileler ise kar yağışını fırsat bilerek soluğu kentin yüksek kesimlerinde aldı. Kızaklarla kayan ve kartopu oynayan çocuklar, karın tadını çıkarttı. Çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar, kar yağışı özlediklerini ve kar yağmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Çocuklarıyla birlikte kardan adam yapan baba İbrahim Alkan, “Bizde sonunda kar yağışı görebildik. Tabii ki denize yakın bir bölgede yaşıyoruz. Deniz kenarına şu anda çok fazla kar yağmıyor ama yüksek kesimlere daha çok kar yağıyor. Biz de Dağlı mevkiine geldik. Çocuklarla karın keyfini çıkartarak iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tatili de iyi değerlendirmeye gayret ediyoruz” dedi.