Yumurta büyüklüğünde organik ceviz, pazarın gözdesi oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde organik tarım yapan Yaşar Dilsiz, yaklaşık 3 yıl önce diktiği ağaçlarından yumurta büyüklüğünde ceviz topladı. Parlak sarı rengi, ince kabuğu, lezzetiyle ilgi gören ve pazarda taneyle satılan yumurta büyüklüğündeki organik ceviz, vatandaşlardan büyük talep gördü.

İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde organik tarım yapan Yaşar Dilsiz, 3 yıl önce diktiği ağaçtan yumurta büyüklüğünde ceviz hasadı yaptı. Topladığı cevizleri pazara satmaya getiren Yaşar Dilsiz, cevizlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Bu cevizi gören herkes şaşırıyor”

3 yıl önce bahçesine diktiği bazı ceviz fidelerinden, yumurta büyüklüğünde ceviz aldığını belirten Yaşar Dilsiz, “Köyümüzdeki ceviz bahçemde bazı ağaçlarda, yumurta büyüklüğünde ceviz yetişiyor. Bu büyüklükteki cevizi görenler şaşırıyor ve hayatlarında bu kadar büyük ceviz görmediklerini söylüyorlar. Yumurta büyüklüğündeki cevizlerin fidelerini 3 yıl önce dikmiştim ve bir yıla aşkın süreden cevizlerimiz çıkmaya başladı. Yumurta büyüklüğündeki cevizlerimizi İnebolu halk pazarında satışa sunduk. Müşterilerimizin ilgi odağı oluyor. Cevizimizi kilo ile satmıyoruz, tane hesabı veriyoruz. Bazı müşterilerimiz cevizimizi yetiştirmek için tercih ediyor, kimisi de dikip aşlamak için tercih ediyorlar” dedi.

“Kesinlikle hormonlu değil, tamamen organik”

Yumurta büyüklüğündeki cevize talep olduğunu anlatan Dilsiz, “İnsanlar cevizi ilk gördüklerinde 'hormonlu mu?' diye soruyorlar. Kesinlikle bu ceviz hormonlu değildir. Ceviz fidemizi denemek için diktim ve istediğim mahsulü aldım. Nasip olursa tekrardan ceviz fidesi dikeceğim. Cevizin 20 adet ağırlığı 1 kilo 82 gram geliyor. Bunlarda diğer cevizler gibi lezzetli. Kabuğu ince, iç doluluk oranı yüksek ve güzel bir ceviz, vatandaşlarımız Cumartesi ve Salı günü kurulan pazara geldiğinde büyük ceviz soruyor. İnebolu'da bu yılın ilk gözde cevizi” diye konuştu.

“Fındık ve ceviz bu yıl büyük ilgi görüyor”

İlçede yetişen yerli cevizin kilogram fiyatının 25 liradan satıldığını söyleyen Dilsiz, “Ceviz yetiştiriciliğiyle bölge ekonomisine katkı sağlarken, üreticiler de kendi ürünlerini kendi halk pazarlarında satışa sunuyor. İlçe pazarında görücüye çıkan fındık ve ceviz mahsulleri bu yıl büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

“Lezzetli kalp dostu ceviz”

Dilsiz, şöyle konuştu: “İnsan sağlığına faydasının büyük olduğu herkes tarafından bilinen ceviz beyin sağlığından kalp sağlığına kadar vücut için gerekli her vitamine sahip ve hafızayı da güçlendiriyor. Enerji veren ve insanı dinç tutan cevizin çok tüketilmesi ise kişiden kişiye göre zarar gösterebiliyor. Antioksidan bakımından zengindir. Antioksidan özelliği içeriğindeki E vitamini, melatonin, polifenol sayesindedir. Sağlıklı bireylerde yapılan bir araştırmaya göre kötü kolesterolün ceviz tüketimini sonrasında azaldığı görülmüştür. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltır. Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici, tedavi edici etkisi vardır. İçeriğindeki polifenol sayesinde oksidatif stres ve inflamasyon ile savaşır. Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Gözlemlenen çalışmalara göre ceviz, kilo kontrolüne yardım ederek tip 2 diyabet riskini azaltır. Fazla kilo yüksek şeker ve diyabet riskini de beraberinde getirmektedir. Tip 2 diyabet hastası 100 kişide yapılan kontrollü bir deney sonucunda 3 ay boyunca günde 1 çay kaşığı soğuk preslenmiş ceviz yapının tüketimi sonucunda kan şekerinin yüzde 8 azaldığı görülmüştür”