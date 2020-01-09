Yurduntepe Kayak Merkezi açılıyor

Kastamonu'da kış turizmine önemli katkılar sağlayacak olan Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılıyor.

Ilgaz -2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin Kastamonu'nun kış turizmindeki en önemli tesisi olacak. Bu kapsamda Devrekani Belediyesi, 6 kilometre ile bölgenin en uzun pistine sahip, şehrin turizm potansiyeline ciddi bir katkı yapması beklenen tesisin açılış günü ücretsiz servis hizmeti vereceğini duyurdu. Devrekani Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, “12 Ocak Pazar günü açılışa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 11.00'da Cumhuriyet Meydanından ücretsiz servisler hazır bulundurulacaktır. Kış turizminin gözdesi olacağına inandığımız merkezimizin Kastamonumuz'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm ilçe halkımız davetlidir” denildi.