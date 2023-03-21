Yurtdışından getirdiği morfini Kastamonu'da satacaktı, yakayı ele verdi

Yurtdışından Kastamonu'ya yüklü miktarda baz morfin getirdiği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın yurtdışından Kastamonu'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sınır geçişinden itibaren, Ağrı'dan Kastamonu'ya kadar takibe alınan şahıs, il merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı ikamette yapılan aramalarda 7.8 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.