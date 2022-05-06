Yüz yıllık gelenek: Hıdırellez'i yağmur duası ile kutladılar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 100 yılık geleneği yaşatan vatandaşlar, Hıdırellez'de yağmur duası yaptı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erik köyünde 100 yılı aşan gelenekle Hıdırellez, yağmur duasıyla kutlandı. Bereketli bir sezon için yağmur duası eden köylüler, kesilen kurbanlarla hazırlanan hayır yemeğini katılımcılara ikram etti.

Erik Köyü Muhtarı Şaban Yamalı, yaptığı açıklamada, etkinliklerin yüz yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Etkinliklerin her yıl mayıs ayının altısında yapıldığına işaret eden Yamalı, "Etkinliğin düzenlendiği bölgede kimin olduğunu bilmediğimiz bir türbe var. Bu yılki etkinlerde köylülerimizin ve İstanbul'da faaliyet gösteren Erik Köyü Derneğimizin katkılarıyla 20 küçükbaş kurban kestik" dedi.

Etkinliğe Taşköprü ve çevre köylerden ve Hanönü ilçesinden kadın erkek yaklaşık 300 kişi katıldı. Köy camisinde kılınan Cuma namazının ardından etkinlik alanına gelen din görevlileri ve vatandaşlar dualar ederek bereketli yağmurlar diledi.

Duanın ardından köylülere yemek dağıtıldı.