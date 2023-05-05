Yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez'de vatandaşlara ekşili pilav ikramı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Cuma namazı için camiye giden vatandaşlara Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde ekşili pilav ikram edildi.

Anadolu'da tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılan "Hıdırellez" günü, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kutlandı. Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde ilçede cami bahçelerine kurulan kazanlarda pişirilen ekşili pilavlar Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ikram edildi. İhsangazi Belediyesi tarafından hazırlanan pilavlar, 600 kişiye dağıtıldı.