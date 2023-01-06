Zabıta ekiplerinin yakaladığı 5 dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı

Kastamonu'da zabıta ekiplerince vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan 5 dilencinin üzerinden 3 bin liradan fazla para çıktı.

Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler doğrultusunda kent merkezinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yakalanan dilenciler Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. 5 dilencinin üzerinde yapılan aramada 3 bin liranın üzerinde para ele geçirildi. Cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.