Zararlı böceklere karşı ormanlara “feromon tuzağı” kuruluyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane ağaçlarında verimin düşmesine sebebiyet veren böceklerle biyolojik mücadele için “feromon tuzağı” kurulumuna devam ediliyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından özellikle sahil bölgesinde yaygın olan kestane ağaçlarındaki verimi düşüren böceklerle biyolojik mücadele devam ediyor. Bu çerçevede, İnebolu ilçesinde halk arasında “katil arı” olarak bilinen gal arısına karşı “feromon tuzağı” kurulumu sürüyor. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü, şu ana kadar ilçede bin adet, Doğanyurt'ta 500 adet olmak üzere toplam bin 500 adet feromon tuzağı kurulumunu sürdürüyor.

Feromon tuzağı kurulumuna İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel ve işletme şefi Yunus Kısaarslan, Hüseyin Kaplan ve Ahmet Uysal ile yöre halkı katıldı.

Feromon tuzağı kurulumu öncesinde İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, “İnebolu Orman İşletme Müdürlüğümüz katil arılar kestane gal arısı ile mücadelemizi aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. İnebolu'da bin adet, Doğanyurt'ta 500 adet olmak üzere toplam bin 500 adet feromon tuzağı kurulumu gerçekleştirdik. Bu tuzaklarla böylece zararlı böceklerin popülasyonu kontrol altına alınarak kestanede oluşabilecek verim kaybının önüne geçilecek. Bu tuzaklar 7 ile 10 gün arayla kontrol ediliyor. Yakalanan böcekler sayılarak imha ediliyor. Bu hiçbir canlıya zarar vermeyecek şekilde yapılan bir düzenek. Feromon tuzakla toprak alana konuşlandırılan bir huni içine bu böceklerin karşı cinsinin kokusunu içeren bir ilaç sıkılıyor. Bu ilacı hisseden böcek tuzağa yöneliyor. Ağaç yerine huniye yönelen ve içine giren böcekler tuzak içerisindeki kavanozda hapsoluyor ve bir daha çıkamıyor. Toplanan böcekler içerisinde doğaya faydalı böcekler kavanoz içerisinden çıkarıp doğaya salınıyor. Zararlı olan kabuk böceklerini imha ediyoruz. Bu çerçevede ileriki dönemlerde meydana gelebilecek ağaç kurumalarının önüne geçmiş olacağız” dedi.