Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Kastamonuspor 1966: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif'i 1-0 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Şahin Berker, Hasan Erdoğan, Servet Bozkurt

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan, Metincan Cici (Eren Moroğlu dk. 120 ?), Birkan Öksüz (Kerem İmamoğlu dk. 74), Harun Aydın, Ömer Faruk Yücel, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Hakkı Can Aksu, Hakan Olkan

Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Erbey, Deniz Yılmaz, Muhlis İstemi, Seymen Yağmur (Serkan Yavuz dk. 74), Abdullah Çetin (Şoreş Kaya dk. 106), Zeki Korkmaz, Metin Esmer, Serkan İpek, İbrahim Sönmez (Y. Aykız dk. 116 ?), Şiyar Sayyiğit (Eren Karabacak dk. 46), Batuhan Kurt (Bünyamin Yürür dk. 64)

Gol: Metincan (dk. 98) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Sefa (GMG Kastamonuspor), Hasan, Abdullah, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler)