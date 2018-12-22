0 Derecede 3 Puan Hesabı

B.Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakadan da galibiyet hedefliyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Erzurum'da oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Bu sezon kümede kalma hesapları yapan B.B.Erzurumspor'a konuk olacak Kayserispor, deplasmandan galibiyetle ayrılmak amacında.

Hedef 3 puan

Yarın Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka için 2 gün önceden Erzurum'a giderek kampa giren ve bugün de son idmanını gerçekleştiren Kayserispor'da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber, sarı kart cezalısı Bernard Mensah kadroda yok.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, lig ve kupada oynadıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyleyerek, Erzurumspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti. Taşçı, "Hikmet hoca ile iyi bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İlk yarının son maçında Erzurum'dan güzel bir netice almak arzusundayız. 3 puanı kazanmak istiyoruz" dedi.

İlk randevu

Erzurumspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu mücadele, lig tarihinde gerçekleşen 1300'üncü eşleşme olacak. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybeden Erzurumspor (3 Galibiyet 1 beraberlik), tek yenilgisini son karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a karşı aldı (1-3). Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, son 3 resmi müsabakayı kazandı (2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası)

0 derece

23 Aralık 2018 Pazar günü Erzurum'da hava sıcaklığı 0 derece olacak. Sabahın ilk saatlerinde -1 derece soğukluğun bulunacağı Erzurum'da öğle saatlerinde dereceler -2'yi gösterecek. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre müsabaka saatinde ise hava sıcaklığı 0 derece olacak. Maç saatinde yağış beklenmiyor.