1. Amatör Küme'de 4. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri 1. Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek . İlk 3 haftası geride kalan 1. Amatör Küme'de 4. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
22 Ekim 2022 Cumartesi
Güneşspor-Yerköyspor: Hacı Güverti
Turanspor-Erkiletspor: Ahmet Pakırcı
23 Ekim 2022 Pazar
Göktürkspor-Yeni Kıranardı: Abdulkadir Keğin
Buğdaylıspor-Erciyesgücü FK: Erdem Sarıaslan
Kocasinan Gençlik-Sanayi Esnafspor: Bekir Kahraman
Kılıçaslan Yıldızspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak
Yavuzspor-Sindelhöyükspor: Erkan Kırçıl
Demirspor-Palasspor: Furkan Ulu
Yeni Erciyesspor-Anadolu Yıldızları: Erol Eroğlu
Develi 1954 Spor- Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım
Tomarza Bld.- Cuma Uluçay Talas: Hakan Çam
Argıncık Esnafspor- Bünyan Bld.: Volkan Oğuz
İsmail Okumuş FK-İncesu Gençlik: Hüseyin Keğin
Yahyalı Gençlerbirliği-K. İdman Yurdu: Aydoğan Mantar