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1. Amatör Küme'de 4. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri 1. Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek . İlk 3 haftası geride kalan 1. Amatör Küme'de 4. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


22 Ekim 2022 Cumartesi


Güneşspor-Yerköyspor: Hacı Güverti


Turanspor-Erkiletspor: Ahmet Pakırcı


23 Ekim 2022 Pazar


Göktürkspor-Yeni Kıranardı: Abdulkadir Keğin


Buğdaylıspor-Erciyesgücü FK: Erdem Sarıaslan


Kocasinan Gençlik-Sanayi Esnafspor: Bekir Kahraman


Kılıçaslan Yıldızspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak


Yavuzspor-Sindelhöyükspor: Erkan Kırçıl


Demirspor-Palasspor: Furkan Ulu


Yeni Erciyesspor-Anadolu Yıldızları: Erol Eroğlu


Develi 1954 Spor- Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım


Tomarza Bld.- Cuma Uluçay Talas: Hakan Çam


Argıncık Esnafspor- Bünyan Bld.: Volkan Oğuz


İsmail Okumuş FK-İncesu Gençlik: Hüseyin Keğin


Yahyalı Gençlerbirliği-K. İdman Yurdu: Aydoğan Mantar

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