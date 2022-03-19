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1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Cırgalanspor-Erciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş


Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak


Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı


Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya


Bünyan Belediyespor-Belsinspor: Hüseyin Keğin


Kafkaspor-Kılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ


Palasspor-Fevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu


Büyüleyenspor-Güneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak


Kayseri Göktürkspor-Anbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz


Anayurt Final-Sümerspor: Bekir Kahraman


Kocasinan Yemlihaspor-Pınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti


Sosun Birlikspor-Erciyes Gücü FK: Birtan Ekren


Erkiletspor-Develi 1954 Spor: Erdem Sarıaslan


Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor: Yakup Aksoy


Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor: Hakan Çam


İncesu Gençlikspor-Akkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk


Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin


Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu


Kayseri Simya Koleji-Gazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu


Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman


İsmail Okumuş FK-Yahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik


Yerköyspor-Yeşilspor: Volkan Oğuz


Cuma Uluçayspor-Demirspor: Aydoğan Mantar


Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu

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