1. Amatör Küme'de haftanın hakemleri belli oldu

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Cırgalanspor-Erciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş

Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak

Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı

Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya

Bünyan Belediyespor-Belsinspor: Hüseyin Keğin

Kafkaspor-Kılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ

Palasspor-Fevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu

Büyüleyenspor-Güneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak

Kayseri Göktürkspor-Anbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz

Anayurt Final-Sümerspor: Bekir Kahraman

Kocasinan Yemlihaspor-Pınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti

Sosun Birlikspor-Erciyes Gücü FK: Birtan Ekren

Erkiletspor-Develi 1954 Spor: Erdem Sarıaslan

Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor: Yakup Aksoy

Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor: Hakan Çam

İncesu Gençlikspor-Akkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk

Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin

Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Simya Koleji-Gazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu

Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman

İsmail Okumuş FK-Yahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik

Yerköyspor-Yeşilspor: Volkan Oğuz

Cuma Uluçayspor-Demirspor: Aydoğan Mantar

Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu