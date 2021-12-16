İhlas Haber Ajansı

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1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1 aylık bebek, ailesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 aylık bebek, ailesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 1 aylık Bilal H.'yi hareketsiz şekilde gören yakınları durumu ihbar etti. Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Bilal H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bilal H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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