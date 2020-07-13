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1 gün önce nişanlanan polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’da bir gün önce nişanlanan polis memuru, memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti.

Antalya'da bir gün önce nişanlanan polis memuru, memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, 81 FK 155 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


1 gün önce nişanlanmış


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın 1 gün önce Antalya'da nişanlandığı, nişandan memleketi olan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine döndükleri öğrenildi. Hayatını kaybeden Beyaz ailesinin cenazeleri, işlemlerim tamamlanmasının ardından Boğazlıyan'da defnedileceği öğrenildi.

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