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1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs, boş arazide av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs, boş arazide av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Y.A. (30), ilçede bulunan boş bir arazide hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.A.'nın ensesinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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