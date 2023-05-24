1. Kademe Muaythai Antrenör Kursu Kayseri'de başladı

Kayseri'de düzenlenen 1. Kademe Muaythai Antrenör Kursu, Sümer Amatör Evi Konferans Salonu'nda başladı.

Toplam 37 kursiyerin katıldığı kursun 27 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini belirten Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, uygulama derslerinin TEİAŞ spor kulübü tesislerinde Göksel Cingöz ve Yaşar Cuma Kılıç nezaretinde gerçekleştirildiğini söyledi. Asbaşkan Demir konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Özellikle tesislerini bizlere açan sayın başkan Mutlu Önal'a çok teşekkür ederiz. Başkanımız Mutlu Önal kursiyerlerimizin tamamına birer tişört ve şort hediye etmiştir. Bu nazik hediyelerinden dolayı hepimiz adına çok teşekkür ederim. Gençlik hizmetleri ve Spor il Müdürümüz Ali Ihsan Kabakcı kursumuzu ziyaret ederek bizlere ve kursiyerlerimize başarılar dilemiştir. Kursumuz TEİAŞ spor kulübü tesislerinde uygulamalı olarak Göksel Cingöz ve Yaşar Cuma Kılıç hocamız nezaretinde devam etti. 27 Mayıs'ta kurs sona erecek."