1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.F.Ö., tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ile T.B. ve öldürülen O.A.'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davada tutuklu yargılanan M.F.Ö., maktul O.A.'yı kendisinin öldürmediğini, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Maktul O.A.'nın kardeşi Ş.A. da, tutuklu yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti.

Savcı mütalaasında sanıkların “kasten adam öldürmek” suçundan cezalandırılmalarını isterken, mahkeme heyeti ek süre talebine karşılık davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.