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1 milyar TL'lik projede talep toplanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceği için yapılmış en önemli projelerden biri olan 1 milyar TL yatırım bütçeli Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için 14 Ağustos'tan itibaren 3. Grup taleplerin toplanmaya başlanacağını açıkladı.


Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nin hem Kayseri hem de ülke ekonomisi için istihdam ve üretim odaklı çok önemli bir proje olduğunu belirtti.


Kayseri'nin geleceği için yapılmış en önemli projelerden biri olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nde 3. Grup talep toplanmaya 14 Ağustos tarihi itibarıyla başlanacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, son talep tarihini de 10 Eylül 2020 olarak açıkladı.


Başkan Büyükkılıç, klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra şehir ve ülke ekonomisini büyütmek için de projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Şehrimiz ve ülke ekonomimizi büyütmek için de projeler üretiyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projemiz de bunların içerisinde. 1 milyar TL'lik yatırımla proje tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak. Burası 80 bin baş besinin yapılacağı, her yıl Kayseri ekonomisine 800 milyon sıcak paranın girmesini sağlayacak bir bölge olacak. Beydeğirmeni'nde elde edilen hasılatın tamamı Kayseri'de kalacak. Bu yüzden projeye çok önem veriyoruz” dedi.


Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ne talepler, 25 TL+KDV metrekare fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat A.Ş. tarafından alınacak.

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